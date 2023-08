Un 26 de diciembre de 2002, Paul Heyman presentó a Shelton Benjamin junto con Charlie Haas a Kurt Angle para formar el Team Angle, y a partir de allí tuvo una discreta carrera con la compañía, ganando el Campeonato Intercontinental tres veces, el Campeonato de los Estados Unidos una vez, el Campeonato en Parejas tres veces (dos veces con Charlie Haas, una con Cedric Alexander) y el Campeonato 24/7 tres veces. Desde el 2017 Benjamin se ha mantenido en la compañía de manera ininterrumpida, aunque sus apariciones televisivas han sido entre esporádicas e irrelevantes, luego de que se disolviera The Hurt Business.

► Shelton Benjamin podría tener un lugar asegurado en el Salón de la Fama WWE

Aunque puede ser discutible para algunos, para otros, Shelton Benjamin ha demostrado, en el peor de los casos, ser un candidato para el Salón de la Fama WWE, gracias a los títulos que ha conseguido a lo largo de su carrera, que está más cerca del final que antes. De hecho, el propio luchador ha comenzado a pensar en cómo sería una inducción al Salón de la Fama para él, especialmente después de que el miembro del Salón de la Fama WWE, Shawn Michaels, le prometiera aquello.

Durante una entrevista reciente en Insight With Chris Van Vliet, Shelton Benjamin habló sobre su posible inducción al Salón de la Fama WWE y a quién le gustaría que lo incorporen si llegara a suceder, una fantasía que admitió que ha cruzado por su mente de vez en cuando. Mencionó los nombres de Kurt Angle y Brock Lesnar como posibles candidatos.

«Lo he pensado. Me senté y pensé en ello un par de veces, yo y un par de muchachos cuando surgió originalmente, yo y otros muchachos hicimos una lluvia de ideas. Como, en la lista, Kurt, seguro. Brock… No sé, Brock podría hacerme un F-5; no puedes confiar en él con un apretón de manos. Gerald Brisco… como dije, voy a lo profundo. Incluso MVP».

«Las personas cercanas a mí, que han estado conmigo desde siempre, ese tipo de personas, realmente las consideraría. Diré, si tuviera que tomar una decisión hoy, probablemente sería Kurt. Me encantaría que fuera Kurt. Allanó el camino para tipos como yo, Brock, Gable y… sí. Y nuevamente, usó su nombre para presentarme al mundo. Sería, para mí: Sería un honor si fuera él».