AEW Dynamite se presenta este miércoles en la Gas South Arena, en Duluth, Georgia (anteriormente llamada como Gwinnett Civic Center Arena, The Arena at Gwinnett Center e Infinite Energy Arena), coliseo con capacidad para 13,100 aficionados y casa de los Atlanta Gladiators de la ECHL.

►La semana Pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Orange Cassidy retuvo ante Wheeler Yuta (***) Darby Allin y Nick Wayne vencieron a Gates of Agony (* 1/2) TEXAS CHAINSAW MASSACRE DEATMATCH: Jeff Jarrett venció a Jeff Hardy (*) LUCHA CLASIFICATORIA POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Dr. Britt Baker venció a The Bunny (* 1/2) The Young Bucks vencieron a The Gunns (**)

► Este miércoles en AEW Dynamite

stamos a tan solo unos días de ALL IN, un evento que congregará a más de 80 mil fans en el icónico estadio de Wembley, Inglaterra. En esta antesala a tan esperado PPV, tendremos la oportunidad de presenciar a tres de los protagonistas que brillarán en él: The Elite (Kenny Omega y los Young Bucks), quienes se medirán a Juice Robinson, Colten Gunn y Austin Gunn, integrantes del Bullet Club Gold, en un choque de tercias que sacará chispas.

Y en este especial Fyter Fest de Dynamite, tendremos una lucha en mano a mano entre el brutal Jon Moxley y el espectacular Rey Fénix.

Aussie Open (Mark Davis y Kyle Fletcher) defenderán el Campeonato de Parejas ROH ante Jeff Hardy y Matt Hardy. Quienes ganen esta lucha enfrentarán en ALL IN a MJF y a Adam Cole.

En mano a mano, Ruby Soho, miembro de The Outcasts, combatirá a Skye Blue.

Una intensa rivalidad continúa, y este miércoles veremos un episodio más de ella: Darby Allin y Nick Wayne vs. Swerve Strickland y AR Fox.

Además, Jack Perry estará presente para descontinuar el Campeonato FTW.