La empresa, Jersey Championship Wrestling , presento su evento Dog Day Afternoon, el cual tuvo lugar el 20 de agosto desde The Showboat in Atlantic City, New Jersey. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

Jersey Championship Wrestling (JCW) es una promoción independiente de lucha libre profesional con sede en Nueva Jersey, Estados Unidos. Fue fundado en 2010 y desde entonces se ha ganado la reputación de exhibir luchadores talentosos y ofrecer espectáculos entretenidos para los fanáticos.

► Resultados Jersey Championship Wrestling

North (Marcus Mathers, Dyln McKay, Gabriel Skye & Bam Sullivan) vencieron aSouth (Brogan Finlay, Donnie Janela, Hunter Drake & Rico Gonzalez) Alex Coughlin venció a Matt Makowski Main Event (Jay Lyon & Midas Black) vencieron a Beastman & Yoya 1 Called Manders venció a Kevin Blackwood JCW Championship Match: Jordan Oliver retuvo ante Griffin McCoy Ladder Match for the Battlebowl Ring: Alec Price venció a Joshua Bishop