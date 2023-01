Un 26 de diciembre de 2002, Paul Heyman presentó a Shelton Benjamin junto con Charlie Haas a Kurt Angle para formar el Team Angle, y a partir de allí tuvo una discreta carrera con la compañía, ganando el Campeonato Intercontinental tres veces, el Campeonato de los Estados Unidos una vez, el Campeonato en Parejas tres veces (dos veces con Charlie Haas, una con Cedric Alexander) y el Campeonato 24/7 tres veces. Desde el 2017 Benjamin se ha mantenido en la compañía de manera ininterrumpida, con algo de protagonismo en televisión en las últimas semanas, luego de que cumpliera veinte años de carrera en WWE.

► Shawn Michaels le garantizó un lugar en el Salón de la Fama a Shelton Benjamin

Shawn Michaels apareció en la reciente edición de WWE The Bump como parte de una serie de videos para celebrar los 20 años de Shelton Benjamin en la WWE, y el miembro del Salón de la Fama WWE le hizo una interesante oferta al ex miembro de The Hurt Business.

The HBK le dijo a Shelton Benjamin durante la transmisión que después de hacerse un nombre en la compañía durante los últimos veinte años, ahora tiene un lugar garantizado entre la élite del negocio.

“Mantendremos un lugar cálido para ti en el Salón de la Fama WWE, porque es un trato garantizado para ti cuando estés listo para colgar las botas, felicidades”.

Shawn Michaels también habló de su pasado con Shelton Benjamin en Monday Night Raw y de WWE y pudo hablar sobre su pasado contra Shelton en RAW y los combates que ambos tuvieron en la marca roja, especialmente en el 2005 en uno de los mejores combates de ese año.