No es costumbre de WWE que dos Superstars repitan lucha mano a mano en WrestleMania pero Sheamus y Daniel Bryan lo hicieron. Pero no sin controversia alrededor. Todos recordamos cuando The Celtic Warrior venció a The American Dragon para ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo en tan solo unos segundos en la edición 28 del evento magno aprovechando que su oponente estaba distraído besando a AJ Lee. ¿Y quiénes se acuerdan también de lo ocurrido en la edición 27?

► Sheamus recuerda a Daniel Bryan

Quizá no tantos teniendo en cuenta que el combate que ambos tuvieron entonces, que fue con al estipulación de leñadores, no fue emitido como parte del show sino que solo lo vieron en vivo quienes estaban en la arena. ¿Cómo es posible que dos de los mejores luchadores en uno de los choques más prometedores quedaran fuera del cartel principal? Eso es lo que pasó. No obstante, en esta ocasión nos vamos a la noche antes, cuando se enfrentaron en un house show.

Durante una reciente entrevista con Metro, Sheamus recuerda que enojaron a los demás luchadores por su combate:

«Recuerdo una vez que tuvimos un evento en vivo justo antes de ‘Mania en Atlanta, esto fue antes de enterarnos de que nos habían relegado al pre-show en WrestleMania 27. Así que tuvimos este combate físico impresionante con D-Bry, él y yo, simplemente la química que teníamos y los estilos diferentes, el luchador técnico y ágil contra el grandullón peleador«.

«Así que después teníamos a algunos tipos – no te diré quiénes eran, pero eran de los más destacados – y estaban molestos con nosotros porque tenían que seguir eso. Salieron al ring haciendo movimientos suaves y nosotros estábamos ahí dentro dándonos una paliza, con marcas por todo el cuerpo».