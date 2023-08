La empresa de lucha libre independiente Beyond Wrestling, presentó su evento Americanrana ’23: Perfect Day, desde The White Eagle in Worcester, Massachusetts. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Beyond Wrestling es una promoción de lucha libre profesional con sede en los Estados Unidos. Se destaca por su enfoque en la lucha libre independiente y su estilo único de presentación de eventos.

A diferencia de las promociones de lucha libre más tradicionales, Beyond Wrestling se enfoca en la calidad de las luchas y la narrativa de los combates, en lugar de duplicados en personajes o historias elaboradas.

► Resultados Beyond Wrestling

Spotlight Match: Tracy Williams venció a Rex Lawless Wrestling Open Championship Match: Ichiban retuvo ante Ortiz Richard Holliday venció a Brad Hollister Four Way Match: TJ Crawford venció a Dan Barry, Ryan Clancy y Dezmond Cole Matt Makowski venció a Marcus Mathers IWTV Independent Wrestling Tag Team Championship Match: Miracle Generation (Dustin Waller & Kylon King) retuvieron ante GBFs (Aaron Rourke & B3CCA) 44OH (Atticus Cogar, Bobby Beverly & Eric Ryan) vencieron a The Calling (Rickey Shane Page, Akira & Delirious) No Disqualification Match for the “Real IWTV Independent Wrestling World Championship”: Krule retuvo ante Sawyer Wreck IWTV Independent Wrestling World Championship Match: Alec Price venció a Matt Tremont para convertirse en nuevo campeón