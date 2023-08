Sheamus: «Roman Reigns no le importaba a nadie»

Sheamus ha visto, en ocasiones de primera mano, la evolución de Roman Reigns desde sus inicios en WWE. No olvidemos cuando The Celtic Warrior cobró contra el entonces The Big Dog el maletín de Money in the Bank para ganar el Campeonato WWE en Survivor Series 2015. Pero aquel luchador samoano nada tiene que ver con el actual The Tribal Chief. De hecho, el nativo de Irlanda señala en The Daily Mail que antes de su gran cambio en 2020 no le importaba a los fanáticos.

► «Roman Reigns no le importaba a nadie»

«Seamos honestos, antes de que contrajera COVID y se ausentara, a la gente no le importaba un comino. Era el gran rostro de buen chico que luchaba contra Goldberg y a nadie le importaba mucho. Creo que de la misma manera en que me benefició volver y luchar en esa arena vacía en Thunderdome, donde la gente pudo ver lo físico que realmente puedo ser y me permitió tener más libertad y sentirme más cómodo en mi propia piel, y simplemente decir: ‘al diablo, voy a salir ahí y divertirme, hacer lo que quiero hacer’.

«De manera similar, le benefició a él, porque estaba en un punto en el que lo estaban forzando a la gente y tuvo la oportunidad de desaparecer y regresar con este personaje diferente. Obviamente, hay una ventaja de tener todo el tiempo para la trama y todo eso. Siento que ha aprovechado al máximo la oportunidad que ha tenido, pero también siento que hay otros tipos en el roster rogando por ese tiempo para contar sus propias historias y eso es una de las pocas cosas que faltan.»

Quizá sería justo apuntar que una parte de ellos estaban en su contra, en contra de que la compañía continuara empujándolo pese a que ellos no estaban interesados en aceptarlo como su héroe, como el nuevo John Cena. Y la verdad es que finalmente el WWE Universe ganó la batalla, como explicamos hace unos meses en nuestro artículo sobre el poder que tiene la multitud. Roman Reigns tuvo que volverse heel, lo cual fue la mejor decisión de su carrera.