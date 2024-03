Shayna Baszler: «No soy el prototipo de atleta comercial»

Shayna Baszler, con Liv Morgan y Natalya, trata de explicarse a sí misma dentro del aspecto comercial de la la lucha libre en WWE.

Nunca ha sido una Superestrella que brillara en ese sentido, lo cual es uno de los problemas de su falta de éxito en el main roster.

Ella es el ejemplo perfecto de alguien que triunfó notablemente en NXT pero no pudo trasladar esa fortuna a Raw y SmackDown.

► Shayna Baszler, fuera de la caja

SB: «La respuesta inmediata que tengo es que, en papel, de inmediato, no soy el prototipo de lo que la gente busca en una atleta comercializable. Sí, soy comercializable, pero solo digo que soy consciente de que no… ni siquiera sé cómo explicarlo».

N: «Para mí, eres mucho más bonita que Cindy Crawford».

SB: «[Risas] No estoy hablando de lo bonita que soy o cómo… había una caja».

LV: «Había una caja, había una caja estereotípica. Afortunadamente, ella rompió esa caja, pero había una caja».

SB: «Había una caja, y yo estaba fuera de ella. No estoy tratando de quitarle mérito a nadie en la caja [risas], pero solo digo que soy muy consciente al entrar en las cosas, o era muy consciente, de esa caja, y no estoy en esa caja, entonces ¿qué puedo hacer? Para ser justos, mi entrenador Josh, siempre fue muy firme en esto, esto va a hacer que suene tan mal, pero no de una manera mala en absoluto, lo veo como un segundo padre. Pero no estás en esta caja, así que hagamos una caja para ti. Esa ha sido mi barrera. No soy alguien que, cuando estás eligiendo en una alineación, vaya a ser esa primera elección quizás«, concluye Baszler en WWE’s The Bump.