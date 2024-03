Shayna Baszler: «Josh Barnett es mi modelo a seguir»

Josh Barnett es uno de los atletas que más éxito ha tenido tanto en la lucha libre profesional como en las MMA.

¿Podríamos considerar así a Shayna Baszler? En WWE ha tenido muy buenos momentos. Quizá no tanto como peleadora.

Pronto debutará en Bloodsport, lo cual veremos cómo afecta a su carrera como Superestrella.

Dicha promoción es conducida por Barnett, a quien Baszler ve como un modeo a seguir.

«Cualquiera que haya entrenado con Josh (Barnett), especialmente para Josh, y viniendo de la línea en la que estoy con Billy (Robinson), la lucha libre profesional es muy importante para él. No es solo otra actividad para ganar dinero. Hay una razón muy importante detrás. Cuando entrenas con Josh, ya sea que lo sepas o no, estás entrenando para la lucha libre profesional. El estilo con el que lucho se puede comparar con el de las personas que entrenan con Josh. Mira la lucha libre profesional de Jessamyn [Jessamyn Duke], Marina (Shafir), incluso, todos entrenamos con Josh y puedes verlo en nuestro trabajo, estilos muy similares. Escogería a cualquiera del equipo, ‘Podemos hacerlo'», explica en Fightful.

«Acabo de hablar sobre lo importante que es la lucha libre para Josh. Josh es como un padre de las artes marciales para mí, un modelo a seguir para mí. Al decir eso, es muy importante que también continúe con esta tradición y defienda esta visión de la lucha libre y lo que Billy y Josh creen que debe ser la lucha libre profesional. A veces, me cuesta porque obviamente estamos en una era diferente a la de UWFI, pero cuando puedo hacer cosas como lo que Ronda y yo hicimos en SummerSlam, siento que Billy estaría orgulloso de algo así. Eso es importante para mí y me enorgullece.»

It matters not from where the blood flows, only that it does. #LimbByLimb https://t.co/CUi5rCrtqd

— Shayna Baszler (@QoSBaszler) March 19, 2024