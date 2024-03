Ivar frustrado por situación de salud que lo sacó de Raw

Anoche en la más reciente edición de Raw presentada por WWE, estaba anunciado que el mexicano Andrade el Ídolo se enfrentara ante el poderoso Ivar de The Viking Raiders. Sin embargo, minutos antes del show, Adam Pearce, Gerente General de la marca roja, informó a todos a través de la cuenta oficial de X, antes Twitter, de WWE, que Ivar no había podido tener el alta médica para competir en el show.

Por tal motivo, Andrade tuvo un nuevo rival, el cual fue Giovanni Vinci de Imperium, a quien venció. Pero, ahora, para tranquilidad de los aficionados, se ha podido saber que Ivar está bien de salud y que se espera que pronto supere esta situación médica desconocida que lo sacó del ring. Así lo reportó Sean Ross Sapp de Fightful Select:

«Hemos preguntado sobre el estado de Ivar y nos han dicho que está bien, y espera volver al ring rápidamente. No se nos dijo específicamente qué es lo que lo está manteniendo fuera del ring en este momento».

Por su parte, el luchador se pronunció a través de su cuenta oficial de X, dejando ver su frustración pro no poder competir en el ring:

I do NOT like sitting on the side lines 😡

— Ivar (@Ivar_WWE) March 25, 2024