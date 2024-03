Los Rhodes contra The Rock: ¿Se avecina venganza en WrestleMania?

Anoche en la más reciente edición de Raw, vimos cómo The Rock apareció por sorpresa. Y aunque solo le dijo algo al oído a Cody Rhodes y se fue, ya para finalizar el show, The Rock apareció y atacó brutalmente a Cody Rhodes, logrando dejarlo malherido y hasta sacándole sangre de la cabeza.

Además, The Rock aprovechó para mostrar un cinturón de peso que dijo que le regalará a la mamá de Cody, Michelle Rubio, en WrestleMania, lleno de la sangre de su hijo. Rocky tomó la sangra de Rhodes y la esparció por ese cinturón para cerrar el segmento, dejando luego a Cody tirado en medio del cemento y en medio de una fuerte lluvia en la fría noche de Chicago, Illinois.

Pues bien, una vez acabó el show, tanto Dustin Rhodes, actualmente luchador e instructor de lucha libre en AEW, como Brandi Rhodes, esposa de Cody, actualmente sin contrato con AEW o con WWE, reaccionaron a lo hecho por The Rock. Esto fue lo que dijo el también conocido como Goldust:



«¡Tú, hijo de perra!»

Y Brandi fue un poco más allá, al amenazar físicamente a Rocky:

He better keep his security detail tight at Mania. That's all.

— Brandi Rhodes (@TheBrandiRhodes) March 26, 2024