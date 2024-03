SCRYPTS: «Ahora me siento más como yo en WWE NXT»

En enero, SCRYPTS explicaba que le tomó por sorpresa su primer personaje en NXT y por qué el actual es más cercano a su persona:

«Fue un proceso. Todo sucedió tan rápidamente que me tomó desprevenido, así que no tenía el equipo adecuado. La persona enmascarada que usé no fue la mejor. (…) Luego, tuve una conversación muy buena con Shawn Michaels y fue como, ‘Seamos personales, seamos reales’, y esta es la razón por la que fui contratado en primer lugar, debido a mi habilidad atlética, pero también a mi historia. Una cosa que dijo, yendo directo al grano, ‘contemos esta historia, adentrémonos en quién es el verdadero Scrypts, quién es el verdadero Reggie’. Esto es lo que estamos retratando (fue parte de una banda cuando era joven) en la televisión todos los días y se siente tan natural«.

► Más SCRYPTS, menos Reggie

Y si el original SCRYPTS no se sentía real, tampoco Reggie, como apunta ahora en The Hall of Fame with Booker T and Brad Gilmore.

«No había cura, ni medicina para mí siguiendo los pasos de mis hermanos y mis tíos, y muchos, muchos chicos del vecindario. La gente me ve ahora en OTM, y dicen: ‘Hombre, ¿cómo se supone que debemos tomarnos en serio a Reggie? ¿Él era un sumiller haciendo volteretas y ahora es de la calle, ahora es gángster? No nos lo creemos’. Yo les digo [risas], ustedes realmente no saben que lo que estoy haciendo ahora mismo, este personaje SCRYPTS, está mucho más cerca de casa que cualquier cosa que haya hecho antes. Ese personaje de Reggie, el sumiller, francés y acrobático y todo eso, eso es una parte de mí, pero nacido y criado en St. Louis, este personaje SCRYPTS está bastante cerca de casa».

SCRYPTS no ha dejado de saltar de un lado para el otro desde que se unió a la WWE. Primero fue ayudante de Carmella, lo cual no funcionó demasiado bien. Después estuvo en diferentes historias relacionadas con el Campeonato 24/7, R-Truth y Dana Brooke. Luego, fue enviado a NXT, donde pasó un tiempo fuera de la programación antes de presentarse con un personaje totalmente distinto y enmascarado que, entre otras cosas, tuvo una rivalidad con Axiom, quien reveló su identidad al quitarle la máscara. Y en la actualidad es el mánager de Bronco Nima y Lucien Price en OTM.