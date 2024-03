El episodio de WWE RAW del 18 de marzo tocó a su fin con una lucha Last Woman Standing de Becky Lynch en contra de Nia Jax de la cual «The Man» salió victoriosa para cerrar su rivalidad con «The Irresistible Force» así como ganar confianza de cara a su combate por el Campeonato Mundial ante Rhea Ripley en WrestleMania 40.

► Los daños de luchar con Nia Jax

Pero no fue una victoria sencilla y Becky todavía está lastimada. Así lo comparte en su reciente aparición en The Black Announce Table.

«Tengo tanto dolor en la columna. De hecho, he estado tratando de aumentar mi masa muscular. Nadie lo ha notado. Nadie ha hecho comentarios, pero he estado aumentando últimamente. Sigo diciéndole a la gente para que, con suerte, la gente empiece a decir: ‘Oh, parece que estás aumentando tu masa muscular’. Nadie ha dicho nada. De todos modos, creo que eso protegió mi coxis en ese leg drop sobre la mesa de comentarios, pero mi columna.

«Creo que cuando me hizo el Samoan Drop en esa silla, una de las patas de la silla se clavó justo en mi columna en ese punto realmente delicado, pero aparte de eso, estoy genial… Mi cuello está un poco complicado. Mi hombro está un poco… en fin, estoy bien en su mayor parte.

«Me gusta todo lo que involucre armas, ¿sabes a lo que me refiero? Me gusta usar armas. Me gusta ver hasta dónde puedo llevarlo. Me gusta, además, porque puedes ser creativa con las armas. Puedes hacer cosas, puedes poner una silla aquí y allá. Nuevamente, hay un millón de cosas que puedes hacer. Así que siempre que veo una estipulación, generalmente estoy emocionada, ya sea una Lucha de Última Mujer en Pie, Reglas Extremas, lo que sea. Estoy emocionada por cualquier tipo de combate. Cada vez que puedo entrar al ring y simplemente golpear a alguna pobre alma, estoy feliz al respecto«.