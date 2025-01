WWE lanzó ‘WWF WrestleMania: The Arcade Game’ en 1995 después de que Mortal Kombat cambiara el mundo de los videojuegos con el uso de imágenes fotorrealistas así como la captura de movimiento. Casi tres décadas después, no faltan los fanáticos que le guardan mucho cariño, e incluso hay quienes lo siguen jugando actualmente. En 2022, Bret «The Hitman» Hart recordaba así su participación:

«La verdad es que fue una experiencia muy divertida. Tuve que ir a su almacén donde tenían toda su instalación. Tuvimos que zambullirnos y saltar, al igual que estás haciendo estos movimientos en el hombre invisible, pero no hay nada. Me costó mucho. Recuerdo que sentí como si alguien me estuviera golpeando en las costillas todo el día. Pero se nota en la calidad del juego«.

Fantastic footage of HHH and Goldust playing WrestleMania: The Arcade Game as The Undertaker, Bret Hart and Razor Ramon look on pic.twitter.com/No3m7anVYG — 90s WWE (@90sWWE) January 4, 2025

► Grabando ‘WWF WrestleMania: The Arcade Game’

Y si pensamos en la leyenda viviente canadiense es inevitable que también lo hagamos en uno de los mayores rivales de su carrera: Shawn Michaels. Y precisamente acaba de salir a la luz un video de 30 minutos en el que puede verse al dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE grabando captura de movimiento para su personaje. Un video de los más curiosos que gustará a los fans de la compañía y de los juegos.

Bret Hart about to hit a Russian Leg Sweep on WWF WrestleMania: The Arcade Game (1995). pic.twitter.com/c6zTYXpMCD — RetroMania Wrestling (@RetrosoftStudio) June 4, 2024

Cabe mencionarse que -entre su atuendo, de luchador y de entrada, gestos como caer en voltereta o tambalearse, los movimientos que el luchador realiza…- el Campeonato Intercontinental que «HBK» luce e incluso levanta como después de ganar un combate, no aparece en el juego. De hecho, cuando lo terminas con él, Shawn es atacado por una multitud de mujeres lujuriosas y decide dedicarse a la política. Así se describe:

Shawn desfiló arrogante por el ring durante varios minutos, flexionando sus músculos y masticando su chicle con una sonrisa engreída en el rostro. Siempre había alardeado de ser lo mejor que le había pasado a la World Wrestling Federation, y ahora finalmente lo había demostrado. Las mujeres en la audiencia extendían los brazos hacia él y gritaban su nombre.

Con eso, Shawn decidió ser juguetón y las provocó con un pequeño movimiento de cadera. Las mujeres, en un frenesí de lujuria incontrolable, irrumpieron en el ring como una estampida de ganado, intentando atraparlo. Shawn intentó escapar de sus garras, pero fue en vano. Rápidamente lo acorralaron y lo devoraron sin piedad.

Cuando terminaron, Shawn quedó tendido e inmóvil, sin ropa y con menos cabello, pero con una enorme sonrisa estampada en su rostro. Amaba la atención y, aún más, amaba a las mujeres. Su deseo insaciable por ambas cosas lo llevó a abandonar la lucha libre y convertirse en político, donde podría obtener su dosis de ambas.