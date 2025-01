A 29 de enero, no se conoce ninguna lucha que vaya a tener lugar en WrestleMania 41. En cuanto a información oficial, porque informaciones, rumores y especulaciones vuelan desde hace tiempo. Esto camino a que este sábado 1 de febrero se realice Royal Rumble 2025, de donde van a salir un retador y una retadora a dos títulos mundiales según quienes ganan las batallas reales varonil y femenil.

#RoyalRumble 2025 is gonna be MASSIVE this Saturday!@LoganPaul is BACK and the Maverick looks to win it all.

📍 INDIANAPOLIS

🎟️ https://t.co/MlJix5Y1R6 pic.twitter.com/JG2yurmFfv

— WWE (@WWE) January 28, 2025