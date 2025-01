Roman Reigns: «Me hago responsable de Sami Zayn»

Tan potente es The Bloodline Saga que algún día Roman Reigns y Sami Zayn van a reencontrarse, ya sea siendo oponentes o como amigos, pero hoy que ambos están separados y puede mirarse a sus años juntos con detenimiento se puede decirse con tranquilidad que ambos se elevaron mutuamente, salvando las distancias, y que uno con el otro crearon una relación sensacional y momentos memorables.

► Tenía razón

Una conexión que antes de que ocurriese, e incluso en las primeras etapas, parecía impensable. Pero no para ellos. Durante su reciente entrevista con Shakiel Mahjouri de CBS Sports, el «OTC» explica lo que vio en Sami:

«Me haré completamente responsable de Sami. Él estaba haciendo lo que fuera que estuviera haciendo con Jackass y todos ellos. Yo solo admiraba su trabajo, porque no es fácil hacer lo que hacemos cuando estás frente a un profesional veterano, alguien que ha estado en el ring por mucho tiempo. Tener que hacerlo con personas que no necesariamente saben lo que están haciendo, y además con un grupo entero, con toda la crew de Jackass, y la manera en que él hizo que funcionara, vi algo completamente diferente a lo que nosotros estábamos haciendo. Éramos extremadamente exitosos; todos éramos campeones en ese momento, pero para mí, fue como: ‘Esa es una personalidad con la que realmente puedo hacer contraste y mostrar algunas capas diferentes de lo que tengo y de mi personalidad, y creo que puedo elevarlo’.

Él es un veterano del ring, un trotamundos que ha estado en esto por mucho tiempo. Yo sabía que tenía no solo el talento, sino la experiencia para poder trabajar en el evento estelar. Y tenía razón. Demostró ser un gran activo para The Bloodline. Nos ayudó, pero nosotros lo ayudamos mucho también. Así es como funciona. Eso es una verdadera sociedad, donde todos se benefician.

Por eso lo ves regresar en esta reunión. Tal vez podríamos haberlo hecho de otra manera, pero Sami es un intérprete tan especial y, a la vez, un dolor de cabeza para tratar a veces, pero eso es porque le importa. Dios bendiga al Wiseman por tener que lidiar con él todo el tiempo. Honestamente, esto es cosa mía, porque lo vi, lo supe, lo sentí, y sabía que una vez que nos pusieran a él y a mí juntos en backstage, sería oro puro. Terminó tomando mucho más tiempo llegar a ese punto, pero cuando lo logramos—creo que estábamos en Montreal—y finalmente entró al vestuario conmigo, fue magia. A la primera, probablemente en vivo. Desde ahí supimos que la química iba a ser increíble. La prueba está en los resultados».

