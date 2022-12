WWE lanzó WrestleMania: The Arcade Game en 1995 después de que Mortal Kombat cambiara el mundo de los videojuegos con el uso de imágenes fotorrealistas así como la captura de movimiento. Casi tres décadas después, no faltan los fanáticos que le guardan mucho cariño, e incluso hay quienes lo siguen jugando actualmente.

Hoy lo recordamos para hacernos eco de los recientes comentarios de Bret Hart en WWE This Is Awesome acerca de cómo fue su experiencia trabajando para dar forma al juego. «The Hitman» era uno de los personajes jugables. Echando la vista atrás, ese mismo año tuvo su tercer reinado como Campeón WWF.

► Bret Hart recuerda el WrestleMania: The Arcade Game

«La verdad es que fue una experiencia muy divertida. Tuve que ir a su almacén donde tenían toda su instalación. Tuvimos que zambullirnos y saltar, al igual que estás haciendo estos movimientos en el hombre invisible, pero no hay nada. Me costó mucho. Recuerdo que sentí como si alguien me estuviera golpeando en las costillas todo el día. Pero se nota en la calidad del juego«.

La leyenda continúa siendo parte de los videojuegos de la compañía luchística en la actualidad, aunque son muy diferentes a como eran entonces. No tiene sentido hablar de mejores o peores, aunque obviamente ha habido de todo en estos años, pero sin duda tanto unos como otros se disfrutaron enormemente entre los fanáticos.

Volviendo al presente, en 1996 y 1997, Bret «The Hitman» Hart ganaría dos veces más el título máximo hasta abandonar la organización para firmar con WCW después del infame Montreal Screwjob. Un suceso por el que Shawn Michaels pedía disculpas recientemente a los fans a los que traumatizó con sus traiciones en WWE.

¿Tuvisteis la oportunidad de jugar a WrestleMania: The Arcade Game?