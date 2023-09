«[…] Si estamos siendo completamente sinceros aquí, sí tengo dos fracturas en mi columna lumbar. He estado viviendo con esa lesión durante más de cuatro años, y no mejora por sí sola, empeora, y la verdad es que realmente no sé cuál es el resultado final. No sé cuánto más podré seguir haciendo esto al nivel en el que estoy actualmente. ¿Sabes qué? Eso es parte del trabajo». Seth Rollins pronunciaba estas palabras hace unos días durante su actual rivalidad con Shinsuke Nakamura.

► La lesión de Seth Rollins

Más recienemente, en una aparición en WWE’s The Bump, el Campeón Mundial de Peso Completo dio más detalles de cómo ha estado viviendo con ese daño en su espalda sin poder tomarse un descanso porque es una de las caras actuales de WWE.

«Es lo que es. Todos nosotros tenemos algo. Todos tenemos alguna lesión persistente, todos tenemos algo que nos está frenando, diciéndonos que necesitamos reducir la velocidad. Eso es simplemente parte del juego. Lo sé. Todos lo saben. Ahora, mi lesión puede ser un poco más seria que la de algunas personas. Pero sé cómo manejarla. Le dije a Shinsuke, se lo dije al mundo. Gané el Campeonato Mundial Peso Completo con la espalda rota. He estado defendiendo el Campeonato Mundial Peso Completo con la espalda rota. Así que, aunque Shinsuke sea el primer tipo en realmente apuntar a esa lesión, siento que sé lo que se necesita para gestionarla. Estaré bien, os lo prometo. Prometo a todos los que estén preocupados allá afuera que estaré bien. Les prometo a todos ustedes que estaré bien. El campeonato está en buenas manos».

«Esa es una pregunta complicada [si está orgulloso de reinar lesionado]. En cierto sentido, sí. Obviamente, hay un cierto orgullo en poder trabajar a través del dolor y el sufrimiento. Pero al final del día, conozco los riesgos. Sé lo que puede pasar si algo sale mal, así que es un 50/50. Me encanta ser alguien que puede superar límites, que puede desafiar los límites y todo eso. Pero al mismo tiempo, no quiero arriesgar mi futuro. No quiero ponerme en una posición en la que sea difícil tener una vida con mi familia en el futuro. No quiero terminar en una silla de ruedas cuando tenga 50 años. Así que tengo que equilibrar eso. Tengo que ser muy cuidadoso en cómo manejo esto y cómo mitigar lo que está sucediendo allá atrás para asegurarme de que todavía puedo dar al público lo que se merece, dar al campeonato lo que se merece, y asegurarme de que estaré bien para el futuro».