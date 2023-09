Becky Lynch es la nueva Campeona NXT mientras su esposo, Seth Rollins, es el Campeón Mundial de Peso Completo de WWE. La luchadora destronó esta pasada noche a Tiffany Stratton como venganza después de que esta dijera que iba a ser más grande que ella, así como equivocarse diciendo que anteriormente había sido monarca de la marca amarilla, cuando en realidad este es su primer reinado en ella, después de haber conquistado el main roster, alcanzando a ser Campeona Raw y Campeona SmackDown al mismo tiempo.

► El control de Seth Rollins y Becky Lynch

Tras el programa, Big Time Becks resaltó el control que tiene del negocio junto a The Visionary:

«Suena de maravilla, ¿verdad? El Gran Slam Man, aquí vamos. Becky Balboa, lo logramos. ¡Dios mío! Me convertí en la Campeona de NXT, algo que estuvo en mi lista de objetivos durante los últimos diez, tal vez once años. Es una de esas cosas que piensas, ‘Bueno, no estoy en NXT, tal vez nunca suceda’. Luego, Tiffany tuvo que hablar demasiado, y aquí estamos. No puedo decir que nada sea imposible. Somos una familia llena de campeones. Yo y Seth Rollins. Ambos somos campeones. ¡Míranos, dominando la industria!«.

No es la primera vez que el matrimonio de luchadores está en una posición tan buena, sosteniendo ambos un título, la verdad es que durante los últimos cinco años han sido dos de las caras de la lucha libre profesional, aunque Rollins lo venía siendo de mucho antes, en su caso podemos hablar de una década. En cuanto a él, está rivalizando con Shinsuke Nakamura y es de suponer que volverá a exponer el cinturón ante él en Fastlane. Mientras tanto, Lynch seguramente haga lo propio con Stratton en el próximo No Mercy.