Seth Rollins: "La carrera de Dominik acabará en SummerSlam"

De pocas maneras mejores podría haber comenzado Dominik Mysterio su carrera como Superestrella de WWE. El hijo de Rey Mysterio está rivalizando con Seth Rollins y este domingo ambos van a verse las caras en una lucha callejera en SummerSlam 2020. Muchos incluso están comentando que la empresa no debería haber introuducido de esta forma al joven luchador; tanto por su falta de experiencia como porque el éxito prematuro podría afectarle más adelante. Y hay que tener en cuenta que tiene toda su vida luchística por delante. Pero esto es lo que está ocurriendo en este momento y el chico Gutiérrez está mostrando lo que vale.

Una vida luchística que está comenzando muy bien pero que Rollins amenaza con finalizar pronto. Obviamente, salvo una desgracia, en el nuevo PPV de WWE únicamente va a celebrarse la primera lucha de Dominik. La primera de muchas. No obstante, como viene haciendo desde el principio de su historia, "El Mesías" quiere advertir a su oponente de lo que le puede pasar si continúa por este camino, si continúa llevándole la contraria, enfrentándose a él, negándose a unirse a su credo. En este caso, respondiendo al anuncio de que tendrán una lucha callejera, hace la siguiente declaración en Twitter:

It’s not often a career begins and ends on the same night. #SummerSlam. Street Fight. For the Greater Good. https://t.co/xr4mtdCOwZ

— Seth Rollins (@WWERollins) August 15, 2020