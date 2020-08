AEW ALL OUT 2020 será gratis | Otros cambios para AEW

Ya les habíamos reportado aquí en SÚPER LUCHAS que este miércoles NO habrá show de AEW Dynamite. Algo bastante inusual, pero que nos recuerda que pese al gran éxito que ha tenido AEW, no tiene la suficiente fuerza para mantenerse en su espacio habitual en la parrilla de programación del canal TNT. Aunque, para ser justos, si NXT, Raw o SmackDown estuvieran en una cadena que emitiera juegos de la NBA, WWE estaría en la misma posición en donde les tocaría ceder su espacio televisivo, pues la lucha ya no genera los ratings de antaño

► AEW acomoda su programación del siguiente mes por la NBA

Pero, tranquilos, AEW no se quedará sin aparecer en televisión esta semana, y el sábado 22 estará haciendo un AEW Dynamite especial, desde las 6 de la tarde, una hora antes de NXT TakeOver: XXX. A través de su cuenta oficial de Twitter, All Elite Wrestling ha anunciado que este no será el único cambo con motivo de los juegos de la NBA. A continuación un listado de todos los cambios que vendrá:

El show del 19 de agosto se emitirá el 22 de agosto a las 6:00 PM. El show AEW ALL OUT 2020 se emitirá, en su primera parte, este miércoles 19 de agosto en el canal de YouTube de AEW. El episodio del 26 de agosto de AEW, se emitirá el jueves 27 de agosto a las 8:00 PM. AEW ALL OUT 2020, en su segunda y final parte, se emitirá el miércoles 26 de agosto a través de YouTube. El miércoles 16 de septiembre, AEW Dynamite se emitirá solamente como un especial de una hora, y el show normal de 3 horas se emitirá al día siguiente, el jueves 17 de septiembre.

Ya desde ese punto, los shows serán los miércoles como normalmente veníamos desde su nacimiento en octubre. Recordar que desde la pandemia, AEW ha tomado la decisión de que sus PPVs sean gratis a través de TNT, o en este caso futuro, por YouTube.

_____________________________

No se pierdan nuestra cobertura de Monday Night Raw, que contará con el regreso de Shawn Michaels, quien quiere ajustar cuentas con Randy Orton por lo que le hizo a Ric Flair.

El domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.