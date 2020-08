De no ser luchador, AJ Styles hubiera sido peleador de MMA

Seguro que nadie quiere imaginarse cómo sería la lucha libre actual, en los últimos veinte años, sin la presencia de AJ Styles. El actual Campeón Intercontinental WWE es uno de los luchadores más importantes que ha pasado por un encordado en estas dos décadas.

Pero recientemente él mismo contó que podría haber tomado otro camino alejado de esta industria. Y de haberlo hecho es imposible saber lo que hubiera conseguido pero con toda seguridad podría ser ahora mismo una de las más grandes leyendas de UFC.

Sí, "The Phenomenal One" ha dicho que podría haber elegido las MMA. Esto fue lo que dijo en su canal de Twitch:

" Si las MMA hubieran sido tan populares como lo son ahora, yo habría sido probablemente uno de esos tipos que entraron nada más salir de la escuela secundaria . Habría ido directamente a la escuela de MMA para aprender todo y comenzar a pelear . No hay duda. Estamos viendo como los niños de hoy en día van directos a las MMA después de la escuela secundaria, o antes. Así que tienen una ventaja sobre todos. Han estado entrenando por mucho tiempo".

Casi deberíamos agradecer que la industria de las artes marciales mixtas no fueran tan populares cuando Styles era joven.

Fuera de esta cuestión, en el reciente directo el campeón aconsejó también a los jóvenes que quieren ser luchadores sobre las lesiones.

"No puedes tener miedo de lastimarte. Obviamente, existen lesiones y lesiones. Pero te vas a lesionar en algún momento. Vas a hacerte daño, si no te lo has hecho ya, y vas a decir: '¡Dios mío!'. Recuerdo que esa fue mi reacción, en plan: 'Dios mío, ¿por qué duele esto?'".