Seth Rollins, ¿el "tapado" para WrestleMania 39?

Esta semana, Dave Meltzer no compartió muy alentadoras noticias dentro del Wrestling Observer Newsletter sobre el regreso de The Rock a los rings de WWE.

[…] Nos contaron que a menos que [The Rock] cambie de opinión en los siguientes días, ya que se acerca un plazo límite para Mania, él indicó que no tendrá tiempo para ponerse en la forma necesaria que cree tiene que estar para hacer un combate estelar con Roman Reigns, pero abre la puerta para algo en el futuro […]

Estamos ya a menos de una semana de la realización de Royal Rumble, probablemente ese “plazo límite” mencionado por Meltzer, ya que todos los planes de cara a WrestleMania suelen estar concretados cuando conocemos a los ganadores de las luchas multitudinarias.

Con todo, Meltzer no confirma que The Rock haya declinado definitivamente competir en “The Showcase of the Inmortals”, por tanto, pondríamos un asterisco al citado reporte.

► Seth Rollins, posible “plan B”

Ahora nos hacemos eco de lo sucedido anoche en el WWE Live celebrado desde Erie (Pennsylvania). Allí, como estelar, Austin Theory defendió exitosamente el Campeonato de los Estados Unidos ante Seth Rollins. El ex-Shield, no obstante apalizó a Theory al concluir el encuentro, y luego de honrar la memoria de Jay Briscoe quiso mandar un mensaje mientras portaba cierto cartel de un seguidor en el que podía leerse “Rollins for Rumble Winner”.

«¿Ves esto, Roman? Vamos a por ti, nene, voy a por ti».

Meltzer también informó semanas atrás de la potencial vía de que Reigns defienda el Campeonato Universal y el Campeonato WWE en WrestleMania 39, un oro por cada jornada del magno evento. Si finalmente The Rock no lucha allí, Rollins quizás suponga uno de los rivales de “The Tribal Chief”, mientras también se habla de Cody Rhodes.

Rollins y Reigns tuvieron su último mano a mano hasta ahora en Royal Rumble 2022, con el samoano reteniendo el Campeonato Universal por descalificación. Cuentas pendientes que algún día, es de suponer, tendrán que saldarse.