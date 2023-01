Las luchas Rumble suman seis nuevos participantes

Estamos a una semana de Royal Rumble y la estampa de competidores que formarán parte de las luchas que dan nombre al evento de pago por visión quedan un poco mejor definidas tras lo sucedido ayer en Friday Night SmackDown.

Antes del episodio televisivo de la marca azul de WWE, ya supimos, no obstante, de dos importantes añadidos: Sheamus y Drew McIntyre. Los británicos conforman actualmente una alianza en pos de conquistar el Campeonato de Parejas SmackDown que portan The Usos. La semana que viene, como semifinal del torneo por definir a esos nuevos retadores, “The Celtic Warrior” y “The King of Claymore Country” lucharán contra Hit Row.

Del lado varonil, se sumaron también Karrion Kross y Braun Strowman. Mientras, del femenil, Shayna Baszler y Zelina Vega. Kross tendrá mano a mano el próximo viernes con Rey Mysterio.

Con todo, restan todavía un importante número de huecos disponibles en cada encuentro multitudinario, especialmente del lado femenil. He aquí el cartel actualizado de Royal Rumble 2023, que discurrirá el 28 de enero desde el Alamodome de San Antonio (Texas).

The #RoyalRumble is almost here!



The following WWE Superstars have newly declared for the #RoyalRumble Match:@ZelinaVegaWWE @QoSBaszler @DMcIntyreWWE #BraunStrowman pic.twitter.com/hjGVxbXMNG