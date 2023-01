Si hay una persona que puede considerarse sucesora de Goldberg en AEW es Jade Cargill. Por su meteórico ascenso y su rápida preparación, así como su actual imbatibilidad, la Campeona TBS supone el talento más dominante, femenil o varonil, de todo el panorama Élite.

Esta semana, Cargill sumó 373 días como campeona, algo que nadie ha logrado dentro de la compañía de Tony Khan en casi cuatro años de vida de la misma (si no consideramos las ostentaciones de Ricky Starks y Brian Cage del Campeonato FTW, título extraoficial). Y por ahora, parece improbable que alguna luchadora pueda batirla.

Claro que, desde su toma de protagonismo sobre las pantallas de AEW, el desempeño de Cargill no ha estado exento de críticas (un servidor cuestionó tiempo atrás la utilidad de Dark y Dark: Elevation), si bien a partir de la segunda mitad de 2022, mejoró sustancialmente. Recordemos, con todo, que Cargill apenas suma medio centenar de combates en su haber.

Pero Cargill tiene chubasqueros de sobra, y durante su aparición en The Bottleg Kev Podcast, expuso quién es el único crítico que busca satisfacer.

«Cuando llegué a AEW y gané el cinturón, no creo que a nadie le gustara. Yo salí de la nada. Otras chicas llevaban años dejándose la piel en la escena independiente. Tienen una base de fans. Han dedicado mucho tiempo y trabajo y todo su cuerpo a este deporte. Y aquí llego yo, y luzco bien. Es en plan, vale, te han impulsado a la cima ahora, pero al final, sí, la gente puede decir y pensar como quiera, pero hay mucho peso sobre mis hombros ahora mismo. Porque me dieron un cinturón y me situaron en una posición para la que, seamos sinceros, no estaba preparada. Pero ahora tengo que ponerme esos zapatos y tengo que salir ahí fuera y actuar como si todo estuviera bien , y despejar mi cabeza, centrarme e intentar hacerlo lo mejor posible.

I mean what did you expect? 49-0 BABY. Pulling up on @FloydMayweather numbers 😈💅🏾💪🏾 https://t.co/xJIGoVvxvc