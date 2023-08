El campeón de peso medio Israel Adesanya luchará contra Sean Strickland en la pelea estelar del UFC 293 en Sydney, Australia, el 9 de septiembre.

En un principio, Adesanya iba a luchar contra Dricus du Plessis, que se ganó una oportunidad por el título al derrotar al ex campeón Robert Whittaker en el UFC 290 hace un mes. Sin embargo, a pesar de que los dos incluso tuvieron un cara a cara en el octágono después de esa pelea, du Plessis aparentemente se ha retirado de la pelea debido a lo que Adesanya ha afirmado que era «un pie dolorido».

En ese momento, Adesanya llamó a Strickland, que viene de dos victorias consecutivas sobre Nassourdine Imavov y Abus Magomedov en lo que va de año. Strickland estaba de acuerdo con la idea si el precio era correcto, y aunque en un momento dado sugirió que la UFC podría estar buscando en otra parte, ahora tiene la oportunidad.

► ¿Sean Strickland merece la oportunidad?

Algunos podrían sugerir que Strickland no se ha ganado del todo la oportunidad, dado que el año pasado perdió dos combates seguidos contra Alex Pereira y Jared Cannonier, pero antes de eso había ganado seis combates seguidos.

Esto deja a Strickland actualmente en el puesto número 5 de la clasificación de las 185 libras, y con Adesanya habiendo derrotado ya a todos los demás luchadores de los 7 primeros de la división, aparte de du Plessis, significa que al menos se enfrenta a un nuevo reto en septiembre, incluso si es probable que se instale como gran favorito.

Adesanya vs. Strickland encabeza una cartelera UFC 293 en la que también figuran Tai Tuivasa vs. Alexander Volkov y Kai Kara-France vs. Manel Kape.