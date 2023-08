Daniel Cormier está de acuerdo con la decisión de los jueces de otorgar la victoria a Alex Pereira sobre Jan Blachowicz en UFC 291.

En su debut en el peso semicompleto el ´pasado sábado, Pereira (8-2 MMA, 5-1 UFC) derrotó al ex campeón Blachowicz (29-10-1 MMA, 12-7-1 UFC) por decisión dividida en el Delta Center de Salt Lake City. Una decisión con la que Blachowicz no estuvo de acuerdo.

Blachowicz derribó a Pereira y lo controló en el primer asalto, pero bajó considerablemente el ritmo en el segundo, en el que Pereira sacó provecho de la presión. El tercer asalto estuvo reñido, pero el derribo tardío de Blachowicz no bastó para darle la victoria. Cormier cree que Blachowicz no infligió suficiente daño como para llevarse la victoria.

«Creo que fue bien», dijo Cormier en «DC & RC». «Creo que subestimamos las habilidades de agarre de Pereira porque es un golpeador. Pero tenemos que recordar, que está entrenando con Glover Teixeira todos los días. Por lo tanto, que sea capaz de sobrevivir con Blachowicz de espaldas no debería sorprendernos, porque Glover sometió a Jan Blachowicz cuando lo derribó y lo dominó en el suelo. Así que, para él, ser capaz de sobrevivir a Glover me diría que estaría bien.

«Pero creo que Jan Blachowicz fue el único luchador al que la altitud afectó de verdad, porque se cansó a medida que avanzaba el combate. Y claro, consiguió un derribo en el tercer asalto, pero no lo hizo lo bastante pronto y no causó suficiente daño como para garantizarle la victoria. Estaba muy disgustado. Tuiteó que le habían robado, pero no estoy de acuerdo con él. Creo que Alex Pereira ganó el combate. Demostró que es un luchador muy capaz en las 205 libras».

► ¿Alex Pereira vs Jiri Prochazka por el vacante semicompleto?

La victoria de Pereira probablemente lo preparó para una pelea por el título vacante de peso semicompleto contra el ex campeón Jiri Prochazka, una pelea que Cormier ve como una dura prueba para «Poatan».

«Es una pelea difícil para Alex Pereira debido al poder de Prochazka«, dijo Cormier. «Él realmente sentirá el poder de Prochazka, pero la realidad es que este tipo ha visto el poder antes. Pesaba 225 libras el día de la pelea. Pesó 205 el viernes. Es un luchador enorme».