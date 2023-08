Dustin Poirier todavía está llegando a un acuerdo con la decepción de su derrota por KO ante Justin Gaethje en el UFC 291 el pasado fin de semana, pero parece que no está planeando retirarse todavía.

«Todavía me siento muy bien y puedo competir con todos estos tipos», dijo Poirier en The MMA Hour. «Sigo amando el deporte, y también lo odio, así que simplemente lidio con ello. Cada día es diferente. Es como una montaña rusa de emociones. Lo amo y lo odio. Me ha dado todo lo que tengo, pero también me ha quitado mucho tiempo»

«Tengo que ser muy egoísta en lo que hago. Me pierdo tantos cumpleaños. Y no me quejo, porque me ha dado todo lo que tengo, pero para estar al más alto nivel, para mí en cualquier caso, tengo que ser tan egoísta y tan centrado y encerrarme en mí mismo, así que pierdo mucho tiempo.

«Pero soy el Sr. Recuperación. Nunca he perdido dos combates seguidos en 47 peleas. No creo que pueda marcharme con una derrota».

► ¿Qué sigue para Dustin Poirier?

Sin embargo, Poirier, de 34 años, también dejó claro que no tiene la intención de ser el guardián de la próxima generación de estrellas de peso ligero, y en su lugar quiere esperar su momento y tomar peleas que tengan importancia para él en esta etapa de su carrera.

«Como dije en la rueda de prensa, no soy mejor que ellos, pero llevo demasiado tiempo haciendo esta mierda. No quiero pelear con un tipo nuevo en la UFC o algo así. Tiene que significar algo para mí. De lo contrario, sólo lucho por luchar. Lo he hecho toda mi vida. Salí adelante haciendo eso. Me puse en una gran posición. Tiene que significar algo. Esto significó algo. Esta fue una pelea de legado. Eso es lo que realmente duele».

Poirier no parece tener ningún oponente en particular en mente para su próxima salida del Octágono, aunque cuando se le preguntó, sí contempló la idea de pelear contra Nate Díaz si regresa a la UFC después de su pelea de boxeo con Jake Paul este fin de semana.

«No puede levantar la pierna, ¿verdad? ¿Una patada alta o algo así? De acuerdo, aceptaré esa pelea», bromeó Poirier. «Vamos a f******. No lo estoy persiguiendo. Es gracioso porque eres la tercera persona en la última semana que menciona su nombre y ni siquiera está en la organización. Sería bueno».