Eugene Bareman: «Du Plessis dio por sentada la oportunidad titular»

La imagen del título de peso mediano de UFC sigue adelante sin Dricus Du Plessis. UFC 293 recibió oficialmente su evento principal ayer. La promoción regresa a Sydney, Australia, con el pay-per-view del 9 de septiembre, que presenta una pelea por el campeonato de 185 libras entre el dos veces actual poseedor del título, Israel Adesanya , y Sean Strickland.

Se esperaba que la batalla por el oro de peso mediano fuera entre Adesanya y Du Plessis después de la gran sorpresa de este último sobre el ex campeón Robert Whittaker en UFC 290 el mes pasado. Desafortunadamente para «Stillknocks», una lesión en el pie sufrida antes de la victoria aún no se ha curado por completo, por lo tanto, impide que se lleve a cabo la pelea de rencor. El entrenador de Adesanya en City Kickboxing, Eugene Bareman, cree que el sudafricano posiblemente perdió su oportunidad debido a que rechazó la oportunidad.

“Yo no hago esa llamada, pero el problema es que si no te levantas y peleas, te metes en la piscina, eso es un hecho. Nada en este deporte es sólido hasta que hay algo firmado en la línea de puntos. Si no tiene nada firmado en la línea punteada, entonces está en el éter. Tenía una oportunidad. Es el mismo tiro que han tenido muchos de mis muchachos que lucharon por títulos o tienen títulos. Nunca, nunca, nunca, y luchó con heridas horribles, no lo toma a la ligera.

“El problema con ellos es que han tenido una lesión y ha sido una lesión grave. ¿Así que lo que? Has dado por sentada tu oportunidad. Crees que lo vas a conseguir de nuevo. Pero no sabes lo que hace esta máquina. No conoces el UFC. No sabes lo que hacen. No sabes cómo tuercen y giran las cosas. Nunca te sientas cómodo con el lugar donde estás. Si hay algo frente a ti por lo que has estado trabajando toda tu vida, no pienses ni por un minuto que no se te puede quitar así como así. Lo tenía y lo dejó escapar. Por lo tanto, no pueden estar sentados cómodamente pensando que tienen la siguiente oportunidad. Porque no lo hacen. Conozco este deporte. El hecho es que no lo hacen. Lo hicieron. Nunca lo tomaron y ahora no deberían estar sentados cómodos pensando que obtuvieron el próximo tiro porque en este deporte eso no es cierto”.

Du Plessis actualmente se encuentra en la cima de las clasificaciones oficiales de UFC como el contendiente clasificado No. 1 en comparación con el lugar de Strickland en el No. 5. Ha habido muchos casos a lo largo de la historia de UFC en los que los contendientes en racha han retrasado sus oportunidades por el título por una razón u otra. Afortunadamente para Du Plessis, la naturaleza de este corto período de tiempo podría jugar a su favor, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas en Adesanya vs. Strickland.