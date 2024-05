¿Se encuentra lesionado Cody Rhodes?

En la noche inaugural del WWE Draft 2024, SmackDown eligió al ex campeón NXT Carmelo Hayes, quien de inmediato desafió al campeón indisputable WWE, Cody Rhodes a una lucha. Este aceptó el desafío y tuvimos un gran combate, aunque a pesar de una buena actuación de Hayes, se llevó la derrota, pero logró impresionar a muchos con su actuación, incluyendo Triple H. Sin embargo, durante una instancia del encuentro, ambos contrincantes intentaron sendos movimientos impulsándose en las cuerdas, pero el momento claramente no fue el adecuado, ya que ambos cayeron al ring sin que hubiera contacto, con The American Nightmare aterrizando sobre su hombro, y los fanáticos temieron lo peor para él.

► Lesión de Cody Rhodes sería apenas un susto

Dada su próxima defensa del título contra AJ Styles en Backlash France, lo sucedido el pasado viernes con Cody Rhodes generó mucha especulación sobre una posible lesión, que podría no haber pasado de un mero susto.

Sin embargo, durante el Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer y Bryan Alvarez discutieron la situación y brindaron cierta claridad. Según sus conocimientos, Rhodes no figura internamente como lesionado, lo que sugiere que podría tratarse de una afectación menor que no es significativa, y en televisión no fue mencionado nada relacionado con una lesión.

“Ayer en el programa estábamos hablando de la maniobra en SmackDown donde Cody y Carmelo hicieron dobles topes. Ambos se perdieron y cayeron. Cody lo estaba agarrando del hombro y Cody no figuraba como lesionado”.

“No figura como lesionado, nunca lo mencionaron en la televisión, así que tampoco es una lesión trabajada. No es como una historia porque nunca se mencionó”.

Meltzer añadió también el hecho de que si lo sucedido hubiera sido parte de una historia o una lesión importante, se habría abordado, especialmente dada la posición de Cody Rhodes como el evento principal en Backlash. En consecuencia, el escenario pinta para que lo ocurrido sea algo poco o nada significativo, lo cual sería una buena noticia.

“Creo que pensaría que si hay un evento principal en el PPV. Pensaría que si estuvieran haciendo una historia y la mencionaran cuando mostraron todo tipo de clips de SmackDown, nunca lo abordaron. Entonces yo diría que si fuera a ser abordado como una historia, se habría abordado hasta el evento principal de Pay Per View. Se había abordado esta noche. Así que no creo que se esté abordando la lesión. Me dijeron que no figura como una lesión, una lesión real, así que sea lo que sea. Puede que sea simplemente algo. Puede que sea algo menor, puede que no sea nada en absoluto, probablemente no sea nada significativo”.