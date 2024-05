El gran momento que vivía TNA en marzo de 2009

Volvemos a TNA, la antigua TNA, 15 años atrás, 2009, marzo. AJ Styles, Samoa Joe, The Main Event Mafia, Kurt Angle, Sting, Kevin Nash, Booker T… Lo hacemos de la mano de Jeff Jarrett, otro de los grandes nombres de la compañía en aquellos tiempos, y en su historia. El ahora intengrante de AEW -en los roles de luchador y Director de Desarrollo de Negocios- recuerda el gran momento que vivían en aquel entonces en un reciente episodio de su pódcast, My World with Jeff Jarrett.

Today in #TNAHistory: @BookerT5x did commentary for his own beatdown as the Main Event Mafia took over the show. (iMPACT! January 29, 2009)

Watch on TNA+: https://t.co/YPT64ihURb pic.twitter.com/uSOhBsBr26

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) January 29, 2024