Scrypts está reiniciando su carrera en la WWE en NXT después de ser Reggie en Monday Night Raw. Tuvo sus momentos, como su historia con Dana Brooke en torno al Campeonato 24/7, sus acrobacias haciendo uso de sus habilidades circenses, recordemos que estuvo en el Circo del Sol, pero finalmente fue sacado de la programación y enviado al territorio de desarrollo, lo cual es comprensible. Y en la marca amarilla está haciéndose un hueco en televisión con un nuevo personaje, rudo y enmascarado.

Where the heck did Scrypts come from!? 😮 #WWENXT @IkemenJiro_wwe @scryptswwe pic.twitter.com/UFUdKIsThQ

Y ahora sabemos que además de haber sido artista de circo, de ser luchador, también es o quiere ser guionista. En una reciente entrevista en Tapis Rouge! da a conocer que está escribiendo el guion de una película o una serie de superhéroes relacionada con el circo. Puede que un día la veamos en WWE Studios. Obviamente, trabajar en la compañía luchística abre otras puertas. De hecho, también adelanta que quiere emprender un camino como actor.

«Estoy tomando muchas clases de actuación y quiero dedicarme a la actuación. Estoy escribiendo, tengo tres libros que ya he escrito, estoy trabajando para que se publiquen, dos libros para niños y uno autobiografía que trata sobre mi vida. También estoy escribiendo un programa de televisión/película de superhéroes. Está relacionado con el circo, es legítimo mi vida, mi historia. Encuentro el circo y el circo es lo que tiene el poder. Es un universo de circo completamente con diferente poderes. Está relacionado con el circo porque no ha habido un verdadero superhéroe de circo. Ni Robin ni Rondador Nocturno, sino alguien como yo que ha hecho circo durante todos estos años y que sabe realmente sobre el circo. Estoy muy entusiasmado con eso».

.@IkemenJiro_wwe and @scryptswwe go one-on-one after the mysterious and athletic Scrypts’ recent attack on Jiro. #WWENXT pic.twitter.com/2tFEns6QWj

— WWE NXT (@WWENXT) December 29, 2022