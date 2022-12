Dax Harwood quiere trabajar con Jon Moxley en All Elite Wrestling y espera hacerlo en 2023. Para ello estuvo «haciendo política» con Tony Khan. Quería que ocurriera a finales de este 2022 pero FTR están a otras cosas ahora mismo. Es interesante apuntar que ambos luchadores solo se enfrentaron una vez en sus carreras; en el Dynamite de 9 de febrero, «MOX» unió fuerzas a CM Punk para vencer a Harwood y Cash Wheeler. Leamos lo que estuvo diciendo el veterano luchador sobre Moxley y aquel combate en su podcast.

► Dax Harwood hizo «política» con Tony Khan

«Llegué al edificio ese día y nos dijeron que iban a ser CM Punk y Bryan Danielson contra Cash y yo o CM Punk y Jon Moxley contra Cash y yo. Descubrimos que era Mox, nunca tuvimos los cuatro un plan establecido, una idea establecida sobre cómo iba a ser exactamente el combate. Confiaron en nosotros, permitieron que los heels llevaran el combate. Obviamente, con el aporte de ellos también. Nunca tuvimos un plan establecido, nunca hubo un momento en el que dijéramos: ‘después de esto, haremos esto’. Ni una sola vez hicimos eso. Caminábamos hacia el ring, todavía lanzando ideas. Simplemente se juntó todo maravillosamente.

«Cuatro tipos que querían trabajar duro, cuatro tipos que querían ser los mejores luchadores en el ring esa noche. Ahí es cuando ocurre la magia, cuando cuatro tipos están en un ring y están tratando de ser los mejores, y también están tratando de venderse más que los demás. Ese fue el comienzo de nuestro impulso ascendente para 2022. Me encantó ese combate. Esa es también la lucha en la que me desgarré el labrum desde la cadera hasta la ingle.

«Fue genial para mí, después, lo orgullosos que estaban ambos de ese combate. Moxley, que no es un gran conversador, no suele elogiar a los muchachos, expresó mucho sobre cuánto amaba el combate y no podía dejar de hablar de eso. Punk nos reunió a los cuatro, y al árbitro Aubrey (Edwards), y nos tomamos una foto juntos porque a él le gustó mucho el combate.

«Esa fue la única vez que trabajé con él. Fue muy fácil, me encantó. Politiqué mucho a Tony (Khan) para que él y yo pudiéramos trabajar hacia el final del año porque quería tener un ‘¿quién es el mejor luchador en 2022?’. Trabajé muy duro, solo las circunstancias se interpusieron y nunca sucedió. La única experiencia que tuve con él en el ring, me encantó, y espero que 2023 traiga una pelea para él y para mí».

