Tony Khan habla del adiós de Jonathan Gresham a AEW

Jonathan Gresham se fue de All Elite Wrestling no de la mejor manera justo cuando Tony Khan compró Ring of Honor. El veterano luchador, que fuera Campeón Mundial ROH, sintió que el presidente le faltó al respeto y fue él mismo quien solicitó que se le rescindiera el contrato.

Eso fue lo que acabó sucediendo y desde entonces «The Octopus» ha estado trabajando como independiente en New Japan Pro-Wrestling, Game Changer Wrestling, Pro Wrestling Guerrilla o PROGRESS Wrestling. Y hace dos semanas dio a conocer que firmó nuevamente con IMPACT! Wrestling.

► Tony Khan habla de Jonathan Gresham

Dicho esto, recientemente, en su tan comentada entrevista con Grapsody, Khan estuvo hablando de Gresham:

«Creo que Jonathan Gresham firmó con IMPACT recientemente. No puedo hablar de eso, pero creo que esa fue la noticia. No me perdonaría si no dijera que me gusta Jonathan Gresham y que me gusta IMPACT, creo que eso es genial. Es bueno para él tener una gran oportunidad allí y es bueno para ellos, tienen un gran luchador allí.

«Es genial cuando los luchadores tienen oportunidades y Jonathan Gresham es alguien con quien tuve mucha experiencia, me gusta Jonathan Gresham, tiene mucho talento y ese es un gran lugar para él y, con suerte, tendrá una carrera realmente exitosa como luchador«.

AEW e IMPACT! han colaborado juntas así que quizá en el futuro Jonathan Gresham vuelva a trabajar en Tony Khan. Recordemos que Gresham era el Campeón Mundial ROH cuando Khan se hizo con Ring of Honor. Fue Claudio Castagnoli, que vuelve a ser el dueño de título, quien lo destronó.

¿Os gustaría que Jonathan Gresham continuara trabajando en All Elite Wrestling?