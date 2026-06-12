Scream Mode vs. Fatal Influence, lucha agregada al cartel de SmackDown 12 de junio 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 12 de junio de 2026 en el Amica Mutual Pavilion, en Providence, Rhode Island, (anteriormente llamado Providence Civic Center y Dunkin’ Donuts Center), arena con capacidad para 14,000 aficionados y casa de los Providence Bruins de la AHL.
► En el episodio de WWE SmackDown del 5 de junio vimos:
- TORNEO REINA DEL RING: Raquel Rodríguez venció a Bayley, Jacy Jayne y Kiana James (** 1/2)
- Talla Tonga venció a Royce Keys (* 1/2)
- Jade Cargill y Michin vencieron a Charlotte Flair y Tiffany Stratton (**)
- Ricky Saints venció a Carmelo Hayes (**)
- Lash Legend venció a Chelsea Green (*)
- TORNEO REY DEL RING: Dominik Mysterio venció a Damian Priest, Trick Williams y Bron Breakker (** 1/2)
► Cartel actualizado SmackDown 12 de junio 2026
Desde su arribo a SmackDown Fatal Influence se han convertido en una fuerza imponente en el elenco femenil de la marca azul. Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid, quieren el oro de parejas por lo que ha fijado su mira en las actuales campeonas Brie Bella y Paige.
Las monarcas no rehuyen una lucha por eso han aceptado enfrentar a Fatal Influence esta noche en SmackDown. De ganar es posible que se ganen una oportunidad titular o se acerquen en la búsqueda del campeonato.
- KING OF THE RING: Jey Uso vs. LA Knight vs. Royce Keys vs. Finn Bálor.
- QUEEN OF THE RING: Jacy Jayne vs. Sol Ruca vs. Charlotte Flair vs. Jade Cargill.
- Gunther revela sus condiciones para la revancha por el Campeonato Indisputable WWE.
- Scream Mode (Paige y Brie Bella) y Fatal Influence (Lainey Reid y Fallon Henley).
|Información del Evento
|Fecha
|Viernes 12 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|18:00
|Transmisión
|Red de Estados Unidos
|Sede
|Pabellón Amica Mutual, Providence, Rhode Island
|Capacidad
|14.000 espectadores