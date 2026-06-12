Primer vistazo: Cartelera WWE NXT Great American Bash 2026

WWE NXT se presentó en el Center Stage, en Atlanta, Georgia, y entre otras cosas vimos a Oba Femi retener el Campeonato NXT.
► En el episodio de NXT Great American Bash del 12 de julio 2025 vimos:
- Je’Von Evans venció a Jasper Troy (** 1/2)
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Sol Ruca retuvo ante Izzy Dame (*** 1/2)
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT – FALLS COUNT ANYWHERE: Ethan Page retuvo ante Ricky Saints (*** 1/2)
- CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Yoshiki Inamura (***)
- Jordynne Grace y Blake Monroe vencieron a Fatal Influence (***)
► Cartelera NXT Great American Bash 28 de junio 2026:
WWE NXT se presenta el domingo 28 de junio 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.
- CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo (c) vs. Naraku.
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) vs. Kendal Grey.
|Información del Evento
|Fecha
|Domingo 28 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|5:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores