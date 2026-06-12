Primer vistazo: Cartelera WWE NXT Great American Bash 2026

por

WWE NXT  se presentó en el Center Stage, en Atlanta, Georgia, y entre otras cosas vimos a Oba Femi retener el Campeonato NXT.

► En el episodio de NXT Great American Bash del 12 de julio 2025 vimos:

  1.  Je’Von Evans venció a Jasper Troy (** 1/2)
  2. CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Sol Ruca retuvo ante Izzy Dame (*** 1/2)
  3. CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT – FALLS COUNT ANYWHERE: Ethan Page retuvo ante Ricky Saints (*** 1/2)
  4. CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Yoshiki Inamura (***)
  5. Jordynne Grace y Blake Monroe vencieron a Fatal Influence (***)

► Cartelera NXT Great American Bash 28 de junio 2026:

Logo NXT The Great American Bash

WWE NXT se presenta el domingo 28 de junio 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

  • CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo (c) vs. Naraku.
  • CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) vs. Kendal Grey.
Información del Evento
Fecha Domingo 28 de junio de 2026
Hora (CDMX) 5:00 PM
Transmisión The CW
Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
Capacidad 400 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos