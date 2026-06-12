Arena México: Este domingo, eliminatorias de la Copa Dinastías

La semana de Komander en México culmina con un quinto combate en siete días: mano a mano en formato relámpago contra Capitán Suicida. El nativo de Reynosa, Tamaulipas ha estado dando todo en el circuito coliseíno, y si bien la fatiga acumulada es un factor real, aunque dentro del cuadrilátero Komander siempre encuentra el acelerador. Capitán Suicida, uno de los técnicos más explosivos del elenco, llega aquí como rudo —un cambio de rol que hay que observar con atención— con la misión de cerrarle el paso al representante de AEW. El cronómetro es terreno favorable para ambos.