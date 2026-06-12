Arena México: Este domingo, eliminatorias de la Copa Dinastías

CMLL · Domingo Familiar
Arena México
Arena México, CDMX · Domingo 14 de junio de 2026 · 5:00 p.m.
La Catedral de la Lucha Libre recibe una tarde cargada de historia. La Copa Dinastías 2026 lleva su jornada de eliminatorias al Domingo Familiar, con cuatro categorías distintas que reúnen a algunas de las familias más importantes del pancracio mexicano. También hay estelar de alto vuelo con Tiger Mask y dos mano a mano entre AEW y CMLL que siguen alimentando el intercambio de las últimas semanas.
Lucha estelar en relevos
Técnicos
Rudos
La gira de despedida de Tiger Mask continúa en la Catedral con un compañero de lujo: Templario, uno de los gladiadores más completos del plantel. La pareja técnica tiene enfrente a dos rudos de peligro Black Tiger, el enmascarado que tiene una historia pendiente con Tiger Mask, y The Beast Mortos, que el viernes en la Arena México disputó el Campeonato de Parejas de ROH junto a Sammy Guevara ante la Dinastía Imperial.
Lucha semifinal · Match relámpago — AEW vs CMLL
AEW (Técnico)
CMLL (Rudo)
La semana de Komander en México culmina con un quinto combate en siete días: mano a mano en formato relámpago contra Capitán Suicida. El nativo de Reynosa, Tamaulipas ha estado dando todo en el circuito coliseíno, y si bien la fatiga acumulada es un factor real, aunque dentro del cuadrilátero Komander siempre encuentra el acelerador. Capitán Suicida, uno de los técnicos más explosivos del elenco, llega aquí como rudo —un cambio de rol que hay que observar con atención— con la misión de cerrarle el paso al representante de AEW. El cronómetro es terreno favorable para ambos.
Copa Dinastías 2026 · Eliminatoria Herederos
Participantes
Máscara Dorada ·
Averno ·
Volador Jr.
Zandokan Jr. ·
Valiente Jr. ·
El Cobarde
La categoría que reúne a los herederos individuales de grandes dinastías del CMLL. Máscara Dorada, uno de los gladiadores más activos, llega como favorito natural. Volador Jr. aporta la experiencia de haber ganado prácticamente todo en el Consejo, mientras que Zandokan Jr. tiene el impulso de una semana de mucha actividad. Averno, Valiente Jr. y El Cobarde completan una eliminatoria de seis donde cualquier resultado es posible.
Copa Dinastías 2026 · Eliminatoria Hermanos
Parejas participantes
Ángel de Oro y Niebla Roja
Último Guerrero y Gran Guerrero
Villano III Jr. y Hijo del Villano III
Hijo del Pantera y Pantera Jr.
Cuatro duplas fraternas con linajes de leyenda. Villano III Jr. e Hijo del Villano III llegan en su mejor momento del año: la Dinastía Imperial acaba de retar a The Beast Mortos y Sammy Guevara por el Campeonato de Parejas ROH, y Villano III Jr. es el actual ganador de la Copa Jr. 2026. Los Hermanos Chávez —Ángel de Oro y Niebla Roja— y los Guerreros Laguneros —Último Guerrero y Gran Guerrero— son parejas con una sintonía construida a lo largo de años. Hijo del Pantera y Pantera Jr. completan el cuadro cargando a cuestas un nombre que muchas glorias ha dado a la lucha mexicana.
Copa Dinastías 2026 · Eliminatoria Padres
Participantes
Blue Panther ·
El Felino ·
Euforia
Stuka Jr. ·
El Pantera ·
El Valiente
La eliminatoria que reúne a los patriarcas de las grandes familias del Consejo. Seis gladiadores que juntos suman décadas de historia sobre los encordados de la empresa: Blue Panther, una de las mentes más brillantes que ha dado la lucha libre mexicana; El Felino; Euforia; Stuka Jr.; El Pantera y El Valiente. Para el público del Domingo Familiar, ver a estos referentes compitiendo juntos en el mismo ring es un regalo de la empresa.
Copa Dinastías 2026 · Eliminatoria Herederas
Participantes
Tessa Blanchard ·
India Sioux ·
Lluvia
La Jarochita ·
Olympia ·
Hera
Seis de las mejores amazonas frente a frente. Tessa Blanchard, heredera del legado de Tully Blanchard y ya una figura consolidada en el CMLL, llega como una de las favoritas. Lluvia e India Sioux vienen de una semana activa tras el Coliseo del sábado. La Jarochita, Olympia y Hera completan una eliminatoria que puede ser uno de los mejores momentos de la tarde.
Primera lucha · Match relámpago de Amazonas
Técnica
Ruda
La apertura tiene un duelo de antología en potencia. Thunder Rosa cierra una semana de actividad intensa en el circuito del CMLL con otro mano a mano, esta vez contra Reyna Isis, una de las rudas más versátiles del elenco femenil. El formato relámpago le sienta bien a ambas: mucho por demostrar en poco tiempo, en el escenario más grande del CMLL y ante el público más familiar del circuito.
SuperLuchas · Domingo 14 de junio de 2026 · Arena México, Ciudad de México