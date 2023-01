Sasha Banks debutó en NJPW con nuevo nombre

Finalmente, la luchadora, actriz y empresaria Mercedes Varnado, ha confirmado lo que era un rumor desde hace días: ya no forma parte de WWE, y por tal motivo, se despidió de su antiguo personaje Sasha Banks y de todo el Universo WWE en una serie de mensajes vía Twitter la noche del lunes.

Así, todos los caminos apuntaban hacia un eventual debut en Wrestle Kingdom 17 que se está llevando a cabo en estos momentos, y la expectativa estaba por conocer de qué forma haría su aparición durante el evento que se lleva a cabo en el Tokyo Dome, en Japón.

Sasha Banks se convirtió en agente libre después de que su contrato con la WWE expirara en la víspera de Año Nuevo, y The Boss finalmente hizo su primera aparición relacionada con la lucha libre desde que salió con Naomi durante el episodio del 16 de mayo de 2022 de Monday Night RAW.

Sasha Banks apareció usando un nuevo nombre luchístico, Mercedes Mone, durante el evento Wrestle Kingdom 17, y sin pérdida de tiempo confrontó a Kairi, luego de que esta última defendiera de manera exitosa su Campeonato Femenil IWGP contra Tam Nakano en pocos minutos. The Boss también obtuvo un nuevo tema de entrada y lució un nuevo look en su debut en NJPW.

Mercedes Mone le estrechó la mano a Kairi solo para atacarla con un nuevo remate. Luego, hizo una pequeña promo en la que se presentó a sí misma como la «CEO de la división femenil», y luego le dijo a la Campeona IWGP que irá por el título en Battle in the Valley el 18 de febrero de 2023 en San José, California.

IT’S MERCEDES MONÉ!@mercedesvarnado is in the Tokyo Dome!!!#wk17 #njpw pic.twitter.com/PD54lqLr1L

— njpwworld (@njpwworld) January 4, 2023