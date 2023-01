Mercedes Varnado se despide de Sasha Banks

Es oficial. La luchadora, actriz y empresaria Mercedes Varnado, ha confirmado lo que era un rumor desde hace días: ya no forma parte de WWE, y por tal motivo, tiene que despedirse de Sasha Banks, el personaje que interpretó desde el 2012 cuando llegó a NXT.

La oficialización de la salida de Varnado de WWE, que se hizo en efecto desde el primero de enero de 2023, y que ya había sido adelantada tanto por Sean Ross Sapp de Fightful Select como por Dave Meltzer del Wrestling Observer, se realizó a través de una serie de tuits.

Thank you @WWE

«Gracias, WWE».

Thank you @RealKingRegal

«Gracias, William Regal«.

Thank you @TripleH

«Gracias, Triple H«.

Thank you @WWEUniverse

«Gracias, Universo WWE».

Thank you #Krew I love you so much

— Mercedes Varnado (@MercedesVarnado) January 4, 2023