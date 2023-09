Saraya quiere quiere el campeonato de IMPACT, NJPW y más

El regreso a la acción de Saraya, después de años de ausencia debido a una lesión en el cuello, finalmente alcanzó su punto culminante, ya que Paige, como se conocía antes, se convirtió en Campeona de AEW y tiene la mirada puesta en otros títulos.

Saraya logró capturar el título de AEW en AEW All In, un logro que alcanzó frente a su familia y su país de origen. En vez de descansar en sus laureles, esta atleta excepcional busca desafiar a nuevos oponentes y expandir su dominio en el mundo de la lucha libre.

En una entrevista reciente con Women’s Wrestling Talk, Saraya fue preguntada sobre la posibilidad de trabajar para promociones independientes en el futuro. Su respuesta fue contundente:

«Me encantaría enfrentarme a Trinity (ex Naomi). Tal vez lleve el título de AEW (de mujeres) y luego le quite el campeonato IMPACT y, demonios, iré a New Japan y también tomaré ese campeonato y los llevaré. Soy como Thanos con cinturones de campeonato. Quiero llevarlos todos«.