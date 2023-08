Saraya, tras All In: Su cuello, RevPro y más deseos

Saraya es la nueva Campeona Mundial AEW después de vencer a Toni Storm, Hikaru Shida y Britt Baker en All In 2023. Hasta no hace mucho estaba retirada completamente como luchadora debido a una grave lesión en el cuello y hace tan solo unas horas tuvo probablemente la mejor noche de su carrera, pues no solo ganó el título frente a tres de las mejores del mundo sino que lo hizo en el mayor evento de todos los tiempos y con su familia sentada en primera fila viendo y viviendo el espectáculo.

► Saraya, tras All In

Dicho esto, la Anti-Diva también fue una de las protagonitas de la conferencia de medios posterior al evento y en SUPERLUCHAS queremos destacar algunos de sus comentarios. Para empezar, confirmó que los médicos le aseguraron que su cuello está perfectamente bien, y ella dijo que se siente al cien por ciento. También adelantó que la encantaría trabajar en la popular promoción británica RevPro, a la que Tony Khan considera amiga. Y también que quiere tener más luchas individuales.

De la misma manera, extendiéndose un poco más, la monarca dio un repaso a su viaje en la lucha libre compartiendo algunos consejos para las nuevas generaciones:

«Yo diría que es necesario tener paciencia en este negocio. No todo sucede de la noche a la mañana. Pero lo que The Rock me dijo es valioso. Me encanta el consejo que me dio, que es mantenerse humilde y hambriento. Mantener la humildad para que la gente quiera seguir trabajando contigo, conseguir buenos trabajos y tener un gran jefe. Pero también mantener el hambre. Nunca debes volverte complaciente».

«Incluso cuando perdí por completo mi carrera en la lucha libre, nunca pensé en mi cabeza que no volvería a suceder. Siempre estaba esforzándome por regresar al ring. Ya sea que tomará cinco años, lo cual está genial, o diez, veinte o cuantos años fueran. Me verías a los 50 años volviendo al ring [porque] siempre estaba tratando de regresar allí«.

«Así que diría que mantengas la paciencia, el hambre y la humildad, y ahorres tu dinero. Eso es importante. Ahorra tu dinero«.