Saraya es la nueva Campeona Mundial AEW después de All In 2023 y tiene unas palabras para Mercedes Moné. The CEO estuvo viendo el evento desde las gradas en lo que parece la pista definitiva de que próximamente se convertirá en All Elite. Y la Anti-Diva ya la está esperando, según dijo en la conferencia de prensa posterior.

► Saraya habla tras All In

«Ella no recibió autorización médica, Mercedes Moné. Fue genial tenerla aquí. La última vez que compitió fue en New Japan Pro-Wrestling, así que pensé que sería excelente tener a una de las principales estrellas internacionales de la lucha libre aquí. La última vez que la vimos competir, lo hizo contra Willow Nightingale, y hay mucha emoción en la lucha libre internacional. Pensé que sería genial que estuviera aquí para presenciar todos los combates, pero no recibió autorización médica. Pensé que sería bueno que disfrutara del espectáculo.

«Definitivamente, podrían haber muchas cosas potenciales sucediendo aquí, y sé que New Japan Pro Wrestling ha tenido grandes experiencias trabajando con ella, y pensé que sería genial, dado que no recibió autorización médica, pero quería presenciar la mayor multitud en la historia de la lucha libre de pago y ver en qué consiste AEW. Pensé que sería bueno que estuviera aquí, pero obviamente no estará luchando ni hará nada en el futuro cercano. Cuando eres la Campeona Mundial, todas quieren desafiarte.

«Así es, tráiganla. La vi y pensé: ‘De acuerdo, estará observando, genial’. Ya tenemos historia. Quería ganar el campeonato frente a ella, sinceramente. Sé que si alguna vez viniera, va a intentar conseguirlo. Digo, absolutamente, tráiganla. Mercedes, si estás viendo esto, no podemos esperar a que finalmente te unas a nosotros«.