Hikaru Shida rompió el silencio tras perder en All In 2023

AEW llevó a cabo All In 2023, evento tuvo un total de 11 combates, incluyendo una lucha de cuatro esquinas por el Campeonato Mundial Femenil AEW entre Hikaru Shida, quien defendió el título ante Britt Baker, Saraya y Toni Storm. Al final, y tras menos de diez minutos de acción, Saraya resultó vencedora en frente de los más de 81 fanáticos, incluyendo su propia familia, que salió a festejar al ring una vez concluido el encuentro.

► Hikaru Shida contempló el retiro tras derrota en All In 2023

Hikaru Shida fue una de las principales estrellas de la división femenina de AEW y es una de las luchadoras profesionales más talentosas del elenco de la compañía; lamentablemente, su segundo reinado como Campeona Mundial AEW fue mucho más intrascendente que el primero, durando apenas 25 días, e incluso su estatus como la máxima exponente de la división femenil pasó a un plano secundario durante el combate, que se centró en la posible división de las miembros de The Outcasts.

Tras All In, Hikaru Shida recurrió a su cuenta de Twitter y rompió su silencio sobre su reciente derrota, dejando en claro que estaba contenta de ser parte de algo especial, a pesar de perder el título. No obstante, confesó que el retiro se le pasó por algún momento en su cabeza, antes de mencionar que continuará luchando por recuperar el título.

I lost but tonight was definitely special.

I wasn’t here without fans. You all brought me here.

— HIKARU SHIDA 志田 光 (@shidahikaru) August 27, 2023

I had felt same in Japan before I came AEW and this company showed me a bigger world.

Losing still hurts but one good point is giving me another desire instead of satisfaction. I wanna smash her down sooooo bad!!!!!#AEW #AEWAllIn — HIKARU SHIDA 志田 光 (@shidahikaru) August 27, 2023

«Perdí pero esta noche fue definitivamente especial. No estuviera aquí sin los fans. Todos ustedes me trajeron aquí. Muchas gracias desde mi corazón. #AEWAllIn #AEW #HolyShida» «Para ser honesta… sentí que comenzaría a pensar en retirarme después de este evento. Me sentí así. No sabía por qué. Si gané, si todo salió como pensaba… tal vez comencé el camino hasta el final. Pero por ahora sólo puedo pensar en recuperar el título. No puedo terminar así, ¿verdad? ¡La lucha continúa!» «Sentí lo mismo en Japón antes de llegar a AEW y esta empresa me mostró un mundo más grande. Perder todavía duele pero un punto bueno es que me da otro deseo en lugar de satisfacción. ¡¡¡Quiero aplastarla muchísimo!!!!!»

Habrá que esperar y ver qué tendrá planeado AEW para Hikaru Shida ahora que perdió el título. Una revancha contra Saraya es posible, y seguramente trabajará para intentar ser la primera en convertirse tres veces Campeona Mundial AEW.