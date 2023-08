La carrera de Grayson Waller en WWE: De sueño a pesadilla

Grayson Waller se consagró como una de las estrellas importantes de la marca durante su paso por NXT. La estrella australiana ha dejado claro que es alguien a quien los fanáticos deberían prestar atención, especialmente desde su llegada al elenco principal donde ha interactuado con algunas de las más importantes Superestrellas de la compañía como Edge, John Cena, AJ Styles, Rey Mysterio, entre otros.

Si bien parece que Grayson Waller está viviendo el sueño de viajar de estar en WWE y poder viajar de un lugar a otro para competir por todo el mundo, es posible que las cosas no siempre sean buenas para él. El ex NXT recurrió a su cuenta de Twitter y afirmó que su sueño ahora se está convirtiendo en una pesadilla.

When I was living in Australia, I always dreamed of how amazing it would be to travel the US and wrestle.

Then this weekend, WWE sent me to Alabama and I realised that dream is actually a nightmare

— Grayson Waller (@GraysonWWE) August 27, 2023