A falta de unas horas para All In 2023 -estará luchando por el Campeonato Mundial Femenil AEW contra Hikaru Shida, Toni Storm y Britt Baker– Saraya tiene unas cuantas interesantes ideas para elevar la división de luchadoras All Elite, en un momento en que está siendo bastante criticada.

► El deseo de Saraya en AEW

«A todos les encanta una buena historia. Es como ir al cine. No querrías ver una escena de pelea constante durante una hora y media. Necesitas ese respiro para contar una historia. Hombres o mujeres, siento que es importante incorporar esa narrativa. Creo que Tony lo hace bien. Con los hombres, tienes a Adam Cole y MJF. Cada semana nos brindan algo grandioso y entretenido. MJF es excelente escribiendo todo su material. Britt es de la misma manera. Tiene un montón de propuestas. Cada chica está lista con ideas. Claro, solo tenemos un tiempo limitado para hacer las cosas, pero estoy agradecida como mujer por tener la oportunidad de ser el plato principal en Dynamite y Rampage y por esta oportunidad de estar en Wembley. Siento que podemos lograr una narrativa interesante en la próxima semana o así. Hay una pequeña historia en marcha en la que la gente está tratando de leer entre líneas con Toni y Saraya en el mismo combate y preguntándose cómo se desarrollará eso. Todos tienen su opinión sobre cómo debería funcionar la división femenina, pero al final del día, estamos agradecidas por tener ese tiempo en la televisión«.

«La gente debe comprender que AEW solo lleva cuatro años en el negocio. Aún es muy joven. Tenemos mucho tiempo para permitir que las cosas crezcan y evolucionen. Estoy segura de que a medida que avancemos, habrá más oportunidades para las mujeres, más nuevos rostros que se unirán. Estaré allí con los brazos abiertos. Personalmente, nunca he tenido la oportunidad de hacer luchas con estipulaciones en la WWE. Quiero participar en luchas de jaula y luchas de escaleras. En lo personal, me encantaría formar parte de eso. Sé que Tony confía al 100 por ciento en las chicas para hacer cosas como esas. Solo más de ese tipo de cosas. Quiero que sigamos siendo el evento principal de vez en cuando. No digo todo el tiempo, pero es agradable tener esa posición. Con caras nuevas que llegan, las recibo con los brazos abiertos. AEW es muy bueno en cuanto a dar oportunidades a nuevas personas. Siento que en la WWE debo ser de cierta manera, mientras que AEW es acogedor para todos. Es realmente inclusivo. Simplemente fantástico. Me siento muy afortunada de ser parte de una compañía tan maravillosa que todavía está en sus primeros años. Nunca imaginarías que una compañía pueda llenar el estadio de Wembley en solo cuatro años. Es increíble. Estoy enormemente agradecida».