Sarah Logan y Max the Impaler: ¿Separadas al nacer?

En la más reciente edición de SmackDown, The Viking Raiders (Erik e Ivar), reaparecieron. Y no solo atacaron a Hit Row, lo cual es algo que todo el mundo celebró, porque el grupo ya no es el mismo de antes y ahora cae muy mal a los fans, sino que tuvieron con ellos a Sarah Logan. Aunque, claro, también también atacaron a Legado del Fantasma.

Lo curioso del caso no fue solo el regreso de Logan a WWE después de que se retirara en junio de 2020, dos meses después de haber sido despedida de la empresa, sino que lo hizo con un look totalmente diferente. Y allí entra lo malo, pues la nueva imagen de Logan es una clara copia de Max the Impaler.

► La nueva imagen de Sarah Logan causa controversia por su parecido con Max the Impaler

Luego de que The Viking Raiders acabaran con los otros dos equipos, Sarah Logan entró al ring e hizo lo propio con B-FAB, a quien le dio tremendo cabezazo.

Max the Impaler es una luchadora estadounidense ue mide 1.78 centímetros y pesa 95 kilogramos, y tiene un personaje que es idéntico al que ahora vimos en Logan. No solo usa ropa en cuerpo, sino que usa trenzas o deradlocks y se piinta la mitad de la cara de negro.

Actúa de forma muy violenta, también. Max the Impaler a luchado en múltiples empresa independientes en Estados Unidos desde su debut en 2018. La nacida en Dayton, Ohio, luchó antes como Max Lindsey.

Max the Impaler, que también se le conoce como «La pesadilla no binaria», tuvo la oportunidad de debutar en Japón hace muy poco con la empresa Tokyo Joshi Pro Wrestling e incluso, ha tenido algunas luchas en AEW Dark.

¡Dios mio! Literal es una copia de Max The Impaler #Smackdown pic.twitter.com/9mtbVtwE6o — Punko LuchaOnline (@PunkoLO) November 12, 2022

Bitch stole my look: Max The Impaler and Sarah Logan edition 😂. Follow and watch Max’s matches if you are not familiar! #SmackDown pic.twitter.com/O9ERMi8x7Q — 🎄Kate | Fightful | Mark Order 🎅🏻 (@MissKatefabe) November 12, 2022

Sarah Logan is with the Viking Raiders! 😳#SmackDown pic.twitter.com/0EwtGkRoSl — WWE on BT Sport (@btsportwwe) November 12, 2022

Veremos si Tony Khan se anima a mostrar más de ella en AEW para mostrarle a Logan y a WWE que Max the Impaler es la dueña del personaje original que ahora Logan parece representar en la empresa. Pueden saber mucho más de Max the Impaler dando click aquí para leer una nota de SÚPER LUCHAS acerca de su debut en Japón.

De momento, Max the Impaler no se ha pronunciado al respecto de esta situación. TAmbién resta por ver si Logan cambia su personaje ahora que el grueso del público va a ver las «similitudes» que tiene con Max the Impaler.

