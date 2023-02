Cuando pensamos en Superestrellas de la WWE que abandonaron la compañía para descubrir qué están haciendo actualmente dos nombres que suelen aparecer en la lista son PJ Black (Justin Gabriel) y JTG. Ya han pasado unos cuantos años desde que trabajan como independientes. Sin llamar demasiado la atención, pero luchando en compañías importantes como New Japan Pro-Wrestling, Ring of Honor o NWA. Ahora nos preguntamos si ambos podrían unirse próximamente a IMPACT! Wrestling; el ex The Nexus tuvo dos combates en esta organización en 2022.

► Santino Marella, interesado en PJ Black y JTG

Lo hacemos porque Santino Marella está interesado en ellos ahora que es el Director de la Autoridad de la zona de impacto. Que sepamos, no ha habido conversaciones, pero vamos con los comentarios del también ex WWE en PWMania.com. Ellos no son los únicos que menciona. En la misma entrevista, también alaba el gran elenco que tiene bajo su mando actualmente.

“Me encantaría ver a JTG en IMPACT, creo que tiene muchos años fantásticos por delante. PJ Black (Justin Gabriel) es otro que me encantaría ver unirse a nosotros porque lo que puede hacer es increíble. Tim Thatcher lo tiene todo, creo que estaría genial aquí. Kratos en NWA, me encantaría verlo y trabajar con él. Hay mucha gente por ahí que me encantaría ver entrar.

“Soy un gran admirador de Josh Alexander, es genial. Trey Miguel, soy un gran admirador suyo. Rich Swann, Eddie Edwards, Sami Callihan. El vestuario está repleto, hombre, con caras conocidas y nuevas, así que, estoy emocionado de ver muchos de ellos. Veo todos los combates y estoy contento de ser parte de ellos”, dijo.

¿Te gustaría que PJ Black y JTG se unieran a IMPAC! Wrestling?