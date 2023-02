Gunther bate récord como Campeón Intercontinental

Gunther se ha mantenido como Campeón Intercontinental por más de ocho meses luego de que lo obtuviera en un episodio de SmackDown en junio del año pasado al derrotar a Ricochet. Desde entonces, The Ring General se ha mantenido imbatible en sus presentaciones, y en el reciente Royal Rumble consolidó su estatus de estrella al romper el récord de mayor duración para un combate de treinta hombres, agregando el hecho de que fue el hombre que mayor número de eliminaciones logró en el tradicional combate.

► Gunther tiene más de 240 días como Campeón Intercontinental WWE

The Ring General no es ajeno a hacer y batir récords, y este jueves ha agregado otro importante registro al superar superando el tiempo de reinado de 244 días de Shelton Benjamin siendo Campeón Intercontinental. Gunther se ha convertido en uno de los 10 campeones intercontinentales con el reinado más largo en la historia de la WWE, ocupando el puesto número 24 en la lista de reinados combinados como el Campeón Intercontinental WWE, en apenas su primer reinado.

Gunther no es ajeno a los reinados largos, ya que durante su etapa en NXT UK, se convirtió en el hombre con el reinado más largo del Campeonato NXT UK con 870 días, antes de que perdiera dicho título contra Ilja Dragunov. Ahora va encaminado hacia otro reinado titular de alta duración, si consideramos que no hay nadie a la vista que tenga posibilidad de destronarlo, y la posibilidad de convertirse en el Campeón con el reinado más largo de la historia no luce improbable en este punto, aunque todavía falta mucho para llegar a los 619 días de Pedro Morales.