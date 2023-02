El término cáncer, afortunadamente, sólo ha estado en boga durante el último año dentro de AEW por su sentido figurado. Todo, luego de un reporte de Fightful del pasado octubre, donde este medio aseguraba que Chris Jericho había tildado de cáncer a CM Punk como consecuencia de lo hecho por el “Best in the World” la infame noche de All Out 2022.

Y parece que la palabra de marras pesará sobre Punk al menos durante un buen tiempo. Seth Rollins, entre el “kayfabe” y el “shoot”, habló así la pasada semana de su otrora rival, durante el evento de presentación de WWE 2K23.

«Aléjate, cáncer. Aléjate de mí para siempre. No me gusta Phil [Brooks]. Es un idiota. ¿No lo sabíamos ya? Se dieron cuenta allí, ya lo sabíamos aquí. No quiero que vuelva. Vete a hacer otra cosa. Adiós, hasta luego».