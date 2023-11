Santino Marella abre a CM Punk la puerta de TNA

Puede que no la de WWE ni la de AEW pero todas las demás puertas de la lucha libre profesional están abiertas para CM Punk. Por ejemplo, hace tan solo unos días Rocky Romero se mostraba dispuesto a acogerlo en NJPW: «Nunca se sabe. Obviamente, no pudimos hacer muchas colaboraciones cuando Punk estaba en AEW. Iba a haber esa lucha entre Tanahashi y Punk que nunca sucedió. Creo que la llegada de Punk y hacer Wrestle Kingdom o un gran evento así podría ser, creo, genial para nuestro producto. Obviamente, conseguir nuevos ojos y todo lo que aporta en mercancía y demás. No me opondría en absoluto«.

► Santino Marella habla de CM Punk

Y lo mismo hace ahora Santino Marella con IMPACT, que tan pronto como en 2024 pasará a ser nuevamente TNA, donde el Best in the World lucho muchos años atrás. The Milan Miracle estuvo hablando de su antiguo compañero de vestidor en WWE en una reciente aparición en The Edlow Podcast.

«Solo espero que luche, donde sea que sea. Si viene a TNA, oh Dios mío, eso sería increíble. He escuchado (que es un rumor). Tendré que hablar con Scott [Scott D’Amore], si es real. Él dijo que aún no han hablado mucho al respecto, pero los vieron cenando o algo así. Sería un activo increíble. TNA está tratando de volver a los días de gloria de antaño, al siguiente nivel».

«Un tipo como CM Punk y Will Ospreay, si saben que pueden ayudar a llevar a una empresa al siguiente nivel, eso es un gran logro. No se trata solo de ir a una empresa establecida y ganar más dinero. A veces se trata de dejar un legado. Si dicen, ‘Cuando llegué aquí, ahora estamos compitiendo con AEW’. Eso es enorme. Es algo enorme poder decir que lograron eso. Espero que eso les atraiga tanto como yo quisiera que lo hiciera. Me encantaría ver lo que pueden hacer. Me encantaría decirles, ‘Chicos, vamos a este estadio’ y saltar al siguiente nivel de arena en lugar de 2,000 personas, consigamos 12,000 personas. Solo necesitamos llegar a un canal más grande donde lleguemos a más hogares».